Supercoppa Milan Inter, le pagelle di Giroud: «Mai pericoloso». Ecco il commento sulla prestazione del francese

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi dedicate a Oliver Giroud.

La Gazzetta dello Sport: «Lo guardi a testa bassa e sembra essere stanco per il Qatar, come fosse venuto a piedi da Doha. Mai pericoloso».

Tuttosport: «Generoso come sempre il Mondiale non lo ha spremuto come qualcuno sospetta, quello che gli manca è la materia prima, cioè i palloni giocabili dentro l’area avversaria»