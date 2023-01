Supercoppa Milan-Inter, Barella e Calhanoglu recuperano? Le ultime. La situazione degli infortunati in casa neroazzurra

Bicchiere mezzo pieno per Simone Inzaghi in vista della sfida di Supercoppa. Per Calhanoglu e Barella potrebbero partire dal primo minuto nella sfida di Riad: come scrive La Gazzetta dello Sport, niente lesioni dagli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri ad Appiano.

Per quanto riguarda Brozovic, potrebbe e dovrebbe invece partire dalla panchina nella sfida contro i rossoneri.