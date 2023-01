Supercoppa Italiana, Milan: Pioli ritrova Tonali. Il giocatore rossonero torna dopo la squalifica scontata contro il Lecce

In vista della Supercoppa Italiana, il Milan ritrova una pedina fondamentale, ossia Sandro Tonali. Il numero otto rossonero era squalificato per la partita contro il Lecce in Serie A.

Come scrive Tuttosport, il centrocampista sarà di aiuto: «è sembrato il giocatore più cattivo e centrato in questo inizio d’anno».