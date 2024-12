Supercoppa Italiana Milan, montepremi da urlo! Trofeo e non solo, ecco quanto incasserebbero i rossoneri

Supercoppa Italiana Milan, montepremi da urlo per la squadra vincitrice della competizione in programma a gennaio

Il Milan sta preparando la gara di domenica sera in campionato contro la Roma a San Siro ma inevitabilmente sta già pianificando la trasferta in Arabia Saudita in programma i primi di gennaio per partecipare, con Inter, Atalanta e Juve, alla Supercoppa Italiana. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il montepremi della competizione è da urlo.

Supercoppa: alla squadra vincitrice andranno 8 milioni, alla finalista 5, alle semifinaliste un milione e mezzo.