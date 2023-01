Supercoppa, Baresi: «Il Milan non viene da un periodo facile, ma è convinto di far bene». Ecco l’analisi della bandiera rossonera

Franco Baresi, presente a Riad per la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, ha chiarito il momento difficile dei rossoneri, che però potrebbero giocarsi tanto in questa finale.

Ecco le sue parole rilasciata ai microfoni di SportMediaset: «Il Milan non viene da un periodo felicissimo, ma è convinto di far bene. Veniamo da una stagione incredibile, ci meritiamo questa finale e la squadra non deve mai togliersi di testa la convinzione di poter far bene contro chiunque. Abbiamo ottimi giocatori e consapevolezza»