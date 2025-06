Sule Milan, Tare ha messo il difensore tedesco in cima alla lista dei suoi desideri: può arrivare in questo caso. Le ultimissime sui rossoneri

Le strategie di mercato del Milan per la prossima stagione si tingono di attesa e calcoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Tra i nomi caldi che circolano per rinforzare la retroguardia, quello di Niklas Süle emerge con particolare forza, ma la sua fattibilità è strettamente legata a un’eventuale cessione eccellente in difesa.

Il centrale tedesco del Borussia Dortmund, classe 1995, è da tempo nel mirino del Diavolo, come riportato da diverse fonti, tra cui Gianluca Di Marzio. La sua imponente stazza fisica (1.95m), unita a una solida esperienza maturata tra Bayern Monaco e BVB e a livello internazionale con la Germania, lo rende un profilo estremamente interessante per la dirigenza rossonera. Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa aggiungere muscoli, affidabilità e capacità nel gioco aereo, caratteristiche che Süle possiede in abbondanza.

Tuttavia, l’arrivo di Süle a Milanello non è un’operazione semplice e dipende quasi interamente dal futuro di uno degli attuali difensori centrali. Nomi come Malick Thiaw o Pierre Kalulu potrebbero essere sacrificati sul mercato per generare il capitale necessario e liberare un posto nella rosa. Una cessione importante permetterebbe al Milan di avere la liquidità e lo spazio salariale per affondare il colpo su Süle, il cui contratto con il Borussia Dortmund scade nel 2026.

Il costo del cartellino di Süle si aggira sui 15-20 milioni di euro, una cifra che il Milan difficilmente spenderebbe senza un’entrata significativa. La strategia è chiara: prima cedere, poi investire su un profilo di spessore come il difensore tedesco, per completare un reparto che dovrà affrontare gli impegni di campionato e Champions League. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quali saranno le mosse del Milan in difesa e se l’equazione “cessione uguale Süle” si concretizzerà.