Stylsvig: «Il Milan continua ad intercettare nuovi trend per coinvolgere sempre di più i tifosi». Le parole del Chief Revenue Officer di AC Milan

Casper Stylsvig ha parlato della partnership nata tra Milan e AC Momento. Ecco le parole del Chief Revenue Officer di AC Milan:

«Attraverso questa licensing partnership con AC Momento, il Club continua ad intercettare nuovi trend e nuove tecnologie digitali per raggiungere, coinvolgere ed emozionare sempre più gli oltre 500 milioni di fan rossoneri in tutto il mondo, permettendo loro di supportare contestualmente cause sociali che da sempre costituiscono il bagaglio valoriale, l’identità e la visione di questo Club».