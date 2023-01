Strefezza all’intervallo: «Dobbiamo continuare così, col Milan non si scherza»

Gabriel Strefezza, attaccante del Lecce, ha parlato all’intervallo della gara contro il Milan: i salentini sono avanti 2-0

Intervistato da DAZN all’intervallo di Lecce-Milan, Gabriel Strefezza ha analizzato così il primo tempo:

«Lo sappiamo che giochiamo contro una delle più forti, lasciamo il sangue in campo e con il Milan non si scherza. Abbiamo giocatori in panchina che possono entrare e fare uguale, ora diamo il massimo».