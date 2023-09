Stramaccioni su Adli: «Il Milan ha una freccia di qualità…». Le parole di elogio sul centrocampista rossonero prima di Milan Lazio

Andrea Stramaccioni ha parlato a Dazn di Adli prima di Milan Lazio:

LE PAROLE – Riscoperto di Pioli, rispolverato da vertice basso che poteva essere una scommessa. Il giocatore è cresciuto minuto dopo minuto. Ha preso la regia in mano, tanti palloni toccati e pochi sbagliati. Bravo a verticalizzare, alternando i tocchi. È una delle note più importanti e più positive del Milan. Il Milan ha una freccia di qualità nel suo arco. Per qualità, ricorda Andrea Pirlo. Reijnders sa attaccare l’area, come Loftus Cheek, e con Giroud spazi ce ne saranno.