Stellini: «Ci aspettavamo una reazione, bisogna uccidere le partite…». Le parole del vice-allenatore del Tottenham dopo il k.o. in Premier

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni del sito del club inglese della sconfitta contro il Wolverhampton. Ecco le parole del vice-allenatore del Tottenham:

«Ci aspettavamo una reazione, ci aspettavamo di reagire fin dall’inizio di questa partita, e il primo tempo è stato completamente sotto controllo. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, abbiamo avuto tre buone occasioni per segnare e per chiudere la partita, ma non eravamo pronti a farlo, e poi nel secondo tempo abbiamo faticato un po’. Abbiamo avuto bisogno di tempo per adattarci ad alcuni cambiamenti che hanno fatto, poi abbiamo perso alcuni duelli, il loro attaccante ha vinto alcuni duelli e questo ha creato un buon ritmo per loro. Abbiamo difeso bene, loro hanno creato due occasioni e una è stata un gol. Questa è la storia della partita. Inoltre, bisogna essere più cattivi quando si ha la possibilità di segnare, bisogna essere aggressivi. Abbiamo avuto le occasioni, ma non abbiamo capito quanto fosse importante segnare nel primo tempo. È una lezione che dobbiamo imparare: quando hai il controllo del gioco, devi essere lucido e uccidere la partita».