Ibra e il rientro, Pioli: «Settimana prossima molto importante»

Ibra si avvicina al rientro: Pioli ha spiegato come la prossima settimana sarà molto importante per il centravanti svedese

Nella conferenza stampa prima di Sampdoria-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto il punto sulla situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, fuori dallo scorso 9 maggio per l’infortunio al ginocchio rimediato in Juve-Milan:

«Ibra sta sforzando per rientrare. Se dovesse andare tutto bene nella prossima settimana, dopo la sosta potrebbe tornare a disposizione. E’ un leader tecnico. Non vede l’ora di tornare in gruppo».