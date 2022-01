Pioli a Milan Tv: «Bene la reazione, vogliamo la finale di Coppa Italia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nell’immediato post-partita della gara di Coppa Italia contro il Genoa: le sue parole

SULLA PARTITA: «Non ho preparato bene la squadra, a livello mentale non abbiamo approcciato bene la partita. Poi siamo riusciti a riprenderla, volevamo passare il turno e quindi bene ma possiami fare meglio».

SULLA COPPA ITALIA: «Sappiamo che la Coppa Italia è una competizione in gara secca, servono quattro partite per arrivare alla finale che sarebbe molto importante. Faremo tesoro di questa esperienza per le prossime partite».

SU KALULU E FLORENZI: «Kalulu e Florenzi hanno fatto prestazioni molto positive sotto tutti i punti di vista, soprattutto Pierre si sta dimostrando un calciatore affidabile, pronto ed attento e deve continuare così perche ne abbiamo bisogno».