Pioli a Dazn: «Dobbiamo far parlare il campo». Le parole del tecnico rossonero nel pre partita di Napoli-Milan

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Abbiamo solo un modo per sconfiggere questa situazione: Dobbiamo far parlare il campo., Siamo una squadra forte e affrontiamo la migliore del campionato».

KJAER DIFESA – «Avevo già deciso di far giocare Simon, perché ha leadership e in generale ho scelto la squadra che ritengo migliore per questa partita. Non dobbiamo solo pensare alla fase difensiva, ma anche a proporre calcio perché ne abbiamo le qualità».

KVARATSKHELIA – «Per provare a neutralizzare tutte le qualità offensive del Napoli chiaramente più sporchiamo i palloni, più cerchiamo di essere distanti con le distanze giuste con dei raddoppi anche più abbiamo la possibilità di subire meno duelli. Loro nei duelli sono molto bravi, cercheremo di essere molto attenti. Non dobbiamo pensare solo alla fase difensiva ma anche a proporre un calcio offensivo perché abbiamo le qualità per metterli in difficoltà».