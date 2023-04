Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, ha speso bellissime parole per i suoi calciatori: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa prima di Roma-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Tutti i miei giocatori sono come figli, vanno ascoltati e capiti in tante situazioni anche extra calcio, Rafa è stato nel mio ufficio per più tempo e il legame è più forte».

