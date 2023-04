Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Roma Milan, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma Milan, valida per la 32esima giornata di Serie A. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

ROMA – «Squadra forte soprattutto all’Olimpico, bisogna affornarla con lo spirito giusto, la partita di domani vale tanto. Il nostro obiettivo in campionato è il quarto posto».

GIROUD – «Sta bene, dopo qualche giorno di riposo. Pronto per giocare. Dobbiamo stare attenti sulle situazioni dove la Roma è veramente forte».

ANCORA ROMA – «Ha una fase difensiva solida e una fase offensiva con giocatori di qualità. Abbiamo però le capacità di essere pericolosi».

COME STA LA SQUADRA – «La squadra sta bene mentalemente e fisicamente e c’è la volontà di fare un grande finale di stagione. Vogliamo essere protagonisti. Le partite vanno affrontate e vinte».

LEAO – «Un giocatore dentro e concentrato. Poi in una stagione un giocatore non può essere sempre al 100%. Sta bene mentalmente e fisicamente, le prestazioni positive ti danno entusiasmo, ci aspettiamo molto da lui».

MOURINHO – «Mourinho ha creato organizzazione e mentalità. E’ un ambiente importante a livello di pubblico, Ognuno si comporta e fa per quello che è e che crede , noi andiamo avanti per la nostra strada».

IBRAHIMOVIC E GLI ASSSENTI – «Sta meglio ma non abbiamo fatto un bollettino, Pobega non partirà così come Florenzi che ha la febbre, gli altri sono tutti arruorabili».

RECUPERO DELLE ENERGIE – «Le partite sono molto dispendiose, soprattutto mentale. Ma siamo ormai abituati a giocare così tanto e a così alto livelli. Ho professionisti che sanno come recuperare energie, mi auguro quindi che avremo questa cura»

IMPORTANZA DELLA GARA – «Tutti sanno l’importanza della partita di domani e di questo finale di stagione, sono contento di come stanno lavorando tutti».

RIMPIANTI – «Non ci sono rimpianti, tutto quello che abbiamo fatto ci ha portato qui, pensiamo alla partita di domani che ci può portare punti importanti».

BENNACER E KRUNIC – «Sono tante le situazioni che prendiamo in esame, avere giocatori duttili come Krunic e Bennacer aiuta».

POBEGA – «Il dolore sta diminuendo mi aspetto che settimana prossima possa tornare a correre sul campo. Può diventare un centrocampista completo, ha le capacità per farlo e un ragazzo fantastico».

RAPPORTO CON I GIOCATORI – «Tutti i miei giocatori sono come figli, vanno ascoltati e capiti in tante situazioni anche extra calcio, Rafa è stato nel mio ufficio per più tempo e il legame è più forte».

RISULTATO DI DOMANI – «Il risultato di domani non definisce la classifica ma resta comunque molto importante e l’abbiamo preparata in tal senso».

BENNACER TREQUARTISTA – «La posizione dipende dagli atteggiamenti della squadra avversaria, sono loro che determinano gli spazi da andare ad attaccare».

IDEE DI GIOCO – «La mia squadra deve andare in campo con le idee chiare e uno spirito forte».

PALLE INATTIVE «Noi facciamo la difesa mista, abbiamo visto gli errori dell’andata, ma non è solo un nostro difetto o errore che può decidere queste situazioni. La Roma ha fatto gol a tutti su calcio piazzato»