Stefano Nava: «Il Milan dei giovani può fare strada»

L’ex giocatore, nonché tecnico del settore giovanile rossonero, vede nella linea verde del Milan un progetto destinato ad andare lontano

Intervistato da Ilaria Checchi per Il Giorno, Stefano Nava, ex giocatore e tecnico del settore giovanile rossonero, ha analizzato quella che è la ‘linea verde’ varata dal Milan in questi anni e confermata in questa sessione di mercato, soprattutto dopo l’arrivo di Sandro Tonali.

«Il Milan, con gli investimenti che ha fatto, può migliorare tutto il gruppo. Sono favorevole a chi dà attenzione ai giovani. Mi piacerebbe anche che i tanti soldi che arrivano anche dai vantaggi fiscali e che agevolano il mercato, fossero rivolti ai giovani di prospettiva più che ai 35enni di esperienza. I giovani sono il futuro», le parole di Stefano Nava.