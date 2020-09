MN24, Tonali visite, idoneità e firma, il programma della giornata prevede il classico doppio appuntamento con visite e firma contratto

IL PROGRAMMA DI GIORNATA- Tonali è arrivato intorno alle 9 alla clinica La Madonnina per le visite, in seguito idoneità dopo pranzo e pomeriggio/serata a casa Milan per la firma del nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri per 5 anni ad oltre 2 milioni di euro.