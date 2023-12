Impallomeni non ha dubbi: «Pioli va sostituito a giugno. Adesso chi prendi?»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

«Nel Milan Pioli a rischio, si parla di ultima chance col Sassuolo. E continua la striscia di infortuni. Come fai a giocare al calcio se ti svuotano tecnicamente? Si fanno male tutti muscolarmente. Il problema va analizzato bene, soprattutto quello degli infortuni. La situazione è grave, non si può discutere il valore di Pioli. Non sono d’accordo col mandarlo, via chi prendere ora? A fine anno sicuramente si arriverà all’addio perché è arrivata la chiusura naturale del percorso, ma ora chi scegli?».