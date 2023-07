Frattesi, quale futuro? Parla Impallomeni

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del futuro di Davide Frattesi, obiettivo anche del Milan

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Davide Frattesi, obiettivo del calciomercato Milan:

Molti possono avere delle perplessità sui costi, ma credo che sia un giocatore che ha caratteristiche difficili da trovare sul mercato, ha visione di gioco e carattere. Tutto fa pensare che voglia l’Inter, ma se arrivano Roma e Juventus non credo rifiuti. Non vuole andare all’estero, questo è sicuro. Credo che lui sposi anche il progetto tecnico. E’ un giocatore abituato a giocare in maniera offensiva, ma secondo me in una squadra votata all’attacco con i suoi inserimenti è ideale. In cuor suo credo che voglia giocare in una squadra di questo tipo