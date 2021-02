Stadio nuovo, la decisione della Roma alza l’attenzione anche a Milano, Inter e Milan si muovo diversamente ma sala vuole capirne di più

LA ROMA RINUNCIA- Il Corriere della sera di questa mattina a pag. 59 spiega la situazione relativa sia alla Roma ma anche a Milan ed Inter, impegnate sullo stesso fronte: “La Roma ci rinuncia- si legge- almeno per quanto riguarda Tor di Valle, Inter e Milan vorrebbero tanto proseguire con il progetto del nuovo San Siro e, proprio ieri, hanno ufficialmente consegnato al Comune tutti i documenti integrativi richiesti.

PROBLEMI- “La notizia a Roma era nell’aria- prosegue il quotidiano- ieri un progetto iniziato quasi 9 anni fa è «divenuto di impossibile esecuzione»: lo ha detto il cda giallorosso in una nota in cui ha spiegato che «sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse relativo all’area di Tor Di Valle».

MILANO- A Milano i due club hanno già consegnato al Comune, nei tempi richiesti, le risposte ai 16 punti che rendono sub judice la definizione del pubblico interesse del nuovo stadio e del distretto che dovrebbe sorgervi attorno. Tra i punti principali gli spazi che rimarranno a uso pubblico (come le aree verdi) e le funzioni di intrattenimento che saranno convenzionate con il Comune. Situazione economico finanziaria: inviate le risposte sulla effettiva titolarità delle azioni, attenzione però alla situazione dell’Inter, per la quale il sindaco Sala vorrebbe capirne di più.