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Srna su Modric: «Luka rappresenta ancora tanto per me. Il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo»

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16 minuti ago

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Modrid in campo con la maglia del Milan

Srna, storico ex calciatore dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale croata, ha speso bellissime parole nei confronti di Modric

Darijo Srna, storico ex calciatore dello Shakhtar Donetsk (oggi direttore sportivo della formazione ucraina) e della nazionale croata, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Ha speso bellissime parole nei confronti di Luka Modric, suo connazionale ed ex compagno di Nazionale, che oggi al Milan sta facendo benissimo.

SRNA SU MODRIC «Luka rappresenta ancora tanto per me. Un compagno, un amico, un fratello, scegliete voi. Il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo, tra i migliori in assoluto. Quante partite insieme con la Croazia, quanti ricordi… Mai avuto dubbi sul fatto che la sua infinita classe emergesse anche in Italia».

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