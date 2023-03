Spugna: «Milan? Dovremo fare una partita attenta»

Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Milan

«Abbiamo confermato quello che abbiamo visto, non è stata la miglior gara da parte nostra, ma abbiamo fatto anche alcune cose buone e da lì dobbiamo ripartire, dal secondo tempo in cui abbiamo conquistato la metà campo avversaria e abbiamo creato qualche situazione pericolosa. Dovremo fare una gara molto attenta ma molto determinata, abbiamo la possibilità e la volontà di ribaltare il risultato»

Sarà la Roma a fare la partita.

«Credo di sì, ma dobbiamo fare attenzione perché loro sono in grado di ripartire, dovrà essere una partita attenta, da giocare con testa, intelligenza e grande determinazione e fame, vogliamo riprenderci quello che non abbiamo fatto domenica scorsa»

Quanto è importante giocare in casa?

«Sicuramente può essere un vantaggio, so che ci sarà di nuovo tanta gente, vogliamo fare una grande prestazione come abbiamo sempre fatto in casa e loro ci daranno una grande mano»