Sportmediaset – Romagnoli, il rinnovo è in stallo: il giocatore ha dei dubbi

Il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan è in fase di stallo. Le ultime sul capitano rossonero riportate da Sportmediaset

Alessio Romagnoli sempre più lontano dal rinnovo con il Milan. Il contratto del capitano è in scadenza l’anno prossimo, ma al momento le trattative per un prolungamento sono in stand-by. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, alla base dei dubbi del giocatore è la mancanza di garanzie sulla titolarità.

Per questo Raiola si guarda intorno, ci sono diversi club interessati, il suo valore di mercato si aggira sui 15 milioni. Il Barcellona è in pole ed ha la possibilità di presentare ai rossoneri uno scambio con Junior Firpo. Altri club interessati sono la Juventus ed il Tottenham, con Paratici da sempre grande estimatore del ragazzo.