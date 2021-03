Sportmediaset – Rinnnovo Donnarumma: il Milan alza l’offerta, la situazione

Rinnovo Donnarumma: il Milan ha alzato l’offerta di stipendio al suo portiere, ma la situazione a oggi è ancora bloccata

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset, Milan e Mino Raiola non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Nonostante infatti i rossoneri abbiano alzato a 8 milioni l’offerta, la situazione è ancora bloccata. Sul giovane prodigio del Diavolo ci sono gli interessi di alcuni top club europei, come PSG, Chelsea e anche la Juventus.

L’ipotesi più probabile è ancora il rinnovo e dunque la permanenza al Milan di Gigio. Qualora si dovesse invece concretizzare l’addio, Maldini e Massara seguono con attenzione Maignan del Lille, mentre in Italia piacciono molto Gollini dell’Atalanta e Musso dell’Udinese.