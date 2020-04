SportMediaset: Milik-Milan, contatti con i suoi agenti, Kessie potrebbe…

SportMediaset: il Milan sarebbe in contatto con gli agenti di Milik. Kessie potrebbe essere inserito nella trattativa

Stando a quanto riporta SportMediaset in onda su Italia uno, chi sostirebbe Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione, sarà certamente un giocatore internazionale di qualità. Il Milan sarebbe pronto a trattare il riscatto di Ante Rebic già in questa sessione di mercato estiva per non perderlo nel 2021.

Al fianco del croato potrebbe esserci proprio Arkadiusz Milik. Il Napoli starebbe cercando di trovare un’intesa per il rinnovo, ma il Diavolo avrebbe già contattato i suoi agenti, mancherebbe parlarne con il presidente De Laurentiis, che chiederebbe un’offerta minima di 35 milioni di euro.

Il club di Via Aldo Rossi potrebbe inserire nell’operazione Kessie, valutato dai rossoneri circa 30 milioni.