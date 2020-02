SportMediaset, Milan: Ibrahimovic vuole giocare sia contro l’Inter che…

SportMediaset: Zlatan Ibrahimovic vuole essere in campo sia contro l’Inter in campionato che contro la Juventus in Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic, stando a quanto riporta SportMediaset, vorrebbe giocare sia il derby in campionato contro l’Inter di Antonio Conte, sia il match di Coppa Italia contro la Juventus in quel di San Siro.

Lo svedese è carico. In queste ore l’ex Manchester Utd starebbe partecipando all’allenamento odierno in preparazione alla gara di domenica sera. Ibrahimovic è un giocatore imprescindibile per lo scacchiere di Stefano Pioli e con lui in campo la squadra rossonera, fino a questo momento, ha sempre portato in cassaforte tre punti.