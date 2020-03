SportMediaset: «Ibrahimovic-Milan? Difficile vederlo il prossimo anno»

SportMediaset: Il futuro di Zlatan Ibrahimovic parrebbe molto in bilico, visto l’attuale caos societario al Milan

Se con con Zvone Boban e Paolo Maldini, la certezza di vedere Zlatan Ibrahimovic vestire la maglia rossonera il prossimo anno sarebbe stata cosa certa, ora, la situazione si sarebbe leggermente capovolta.

Il caos societario, che stando a quanto riferisce SportMediaset, ha colpito non poco il gigante svedese, potrebbe essere decisivo sul possibile addio dell’ex Galaxy. In questo preciso momento Zlatan è in Svezia dalla sua famiglia. Quando la situazione coronavirus sarà archiviata, dovrebbe tornare per discutere faccia a faccia con Gazidis, ma le probabilità che resti in rossonero sarebbero poche.