SportMediaset: «Euro si nel 2021» ma diventerebbe tutto molto complicato

SportMediaset: Euro 2020 potrebbe essere spostato al prossimo anno, ma a tal punto la situazione si complicherebbe, il motivo

Stando a quanto riporta in onda su Italia 1 SportMediaset, Euro 2020 potrebbe essere spostato a giugno 2021. A questo punto però la situazione si complicherebbe ulteriormente.

Tra poco più di quattrocento giorni, inizierebbe Euro 2021 per l’under-21 oltre che per la Nazionale femminile. Inoltre, ci sarebbe da considerare il calendario della Nations League, il che diventerebbe assai fitto. Non finisce affatto qui: tra giugno e luglio comincerebbe anche la prima edizione del Mondiale per Club FIFA, edizioni che potrebbero essere spostate nel 2022, anno libero dal Mondiale, previsto in Qatar in inverno.