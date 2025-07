Sportiello all’Atalanta, accordo trovato: Terracciano al Milan! L’intreccio dei portieri

Sportiello all’Atalanta, tutto confermato come da copione. Al Milan arriverà Terracciano come vice Maignan

Il mercato portieri del Milan si muove con decisione, definendo le gerarchie e le strategie per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Diavolo e l’Atalanta hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento di Marco Sportiello. Il portiere classe ’92, che nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di vice-Maignan nei rossoneri, si appresta a tornare alla Dea, squadra dove è cresciuto calcisticamente e ha già militato per diverse stagioni. Questo movimento libera un tassello fondamentale nello scacchiere del club di via Aldo Rossi.

Con la partenza di Sportiello, il Milan ha prontamente individuato il suo successore. Sarà Pietro Terracciano, il portiere toscano classe ’90, a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle dell’insostituibile Mike Maignan, l’estremo difensore francese riconosciuto come uno dei migliori al mondo. La scelta è stata avallata direttamente da Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore toscano recentemente tornato sulla panchina del club sette volte campione d’Europa, noto per la sua pragmatica visione del calcio e la sua attenzione ai dettagli. La decisione di Allegri sottolinea la fiducia nelle qualità di Terracciano, che arriva presumibilmente dalla Fiorentina o da un’altra realtà di Serie A, portando con sé esperienza e affidabilità, doti cruciali per un vice-portiere chiamato a essere pronto in qualsiasi momento.

Questa operazione di mercato risolve in maniera chiara la questione del portiere di riserva per il Milan. La presenza di un veterano come Terracciano garantirà tranquillità e sicurezza, permettendo a Maignan di lavorare con la consapevolezza di avere alle spalle un sostituto all’altezza in caso di necessità. Per l’Atalanta, il ritorno di Sportiello rappresenta un rinforzo importante per il reparto portieri, aggiungendo esperienza e conoscenza dell’ambiente. Il club lombardo, con queste mosse, sembra voler costruire una rosa solida e con alternative valide in ogni ruolo, un presupposto fondamentale per affrontare al meglio le sfide della Serie A e delle competizioni europee. I tifosi del club meneghino possono ora guardare con maggiore serenità al futuro del reparto arretrato.