LE PARTITE DA TITOLARE – «E’ stato bello. Non è facile farsi trovare pronti, soprattutto per un portiere e a partita in corso. Quello che era importante per me era far sentire agli altri che sono un giocatore affidabile. Siamo contenti dei sei punti e vogliamo continuità»

VERONA – «Quella con il Verona se te la schiacciano è più difficile ma me l’ha tirata ad altezza mani. L’importante è stato quello che ho fatto durante la gara, nelle situazioni e nelle letture. Questo conta per i portieri oggi»

LAZIO – «Squadra molto tecnica, ha grandi individualità. Sono già due o tre anni che hanno questo allenatore. Siamo in casa e vogliamo fare felici i nostri tifosi e portare a casa la partita»