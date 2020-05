Sport Mediaset – Il Milan in pressing su Boga: il giocatore ha detto sì

Sport Mediaset rilancia Boga al Milan: contatti avviati tra il giocatore del Sassuolo, il suo entourage e il Milan: i neroverdi fissano il prezzo

Il Milan in pressing su Jeremie Boga: il talento del Sassuolo è uno degli obiettivi principali per i rossoneri alla ricerca di un attaccante rapido capace di giocare su tutto il fronte d’attacco in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan avrebbe già registrato il sì dell’ivoriano, affascinato dall’idea di vestire il rossonero in futuro; resta da trovare l’accordo con il Sassuolo per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. L’ultima parola spetta però al Chelsea che detiene un diritto di riacquisto nei confronti del classe ’97 per 16 milioni che pare però non voler far valere.