Calciomercato Milan, c’è anche il Milan per Boga: i dettagli

Calciomercato Milan, Jeremie Boga è un obiettivo del Milan per l’estate: oltre ai rossoneri anche Napoli e Atalanta

Anche il Milan Jeremie Boga, l’attaccante del Sassuolo sarà uno dei protagonisti del prossimi calciomercato estivo dopo l’ottima stagione disputata in maglia neroverde come sottolineato dalle 8 reti e 4 assist in 24 presenze.

Come riporta Tutto Atalanta, oltre al Milan sul classe ’97 c’è anche la concorrenza di Napoli e Atalanta mentre sembra essersi defilato il Chelsea che aveva inizialmente effettuato un sondaggio per lui. Il Sassuolo chiede per il cartellino dell’ivoriano una cifra tra i 16 e i 20 milioni di euro.