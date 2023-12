Spina sul Milan Femminile: «Dobbiamo ridurre il gap con i top club. Ecco cosa manca». Le parole dell’Head Of Women del club rossonero

Elisabet Spina ha parlato ai microfoni di Milan Tv del Milan femminile e di cosa manca per ridurre il gap con i top club europei. Ecco le parole dell’Head of women del club rossonero:

«Il Milan Femminile tra cinque anni? Dobbiamo ridurre il gap con i grandi top club europei da un punto di vista tecnico, non gestionale, così come tutte le squadre italiane. Tra cinque anni credo che il club possa competere per qualcosa di veramente grande a livello internazionale. La crescita del movimento femminile è una sorta di plateau: c’è stato un grande salto nel professionismo grazie al Mondiale del 2019, poi un momento d’assestamento ma presto ripartirà. Ne siamo certi, perché lo vediamo all’estero. Noi dobbiamo assottigliare questo gap con l’estero. Oggi manca il vincere qualcosa. Un trofeo mi farebbe piacere, credo sia giusto visti gli investimenti che ha fatto il club e gli sforzi fatti da figure professionali e calciatrici. Oggi la vittoria è mancata, manca in questo percorso e mi auguro che possa essere trovata al più presto»