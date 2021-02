Spezia, contro il Milan con l’entusiasmo closing: oggi è il giorno decisivo, si chiude a Milano la cessione del club al fondo MSD

Spezia, contro il Milan con l’entusiasmo closing: oggi è il giorno decisivo, si chiude a Milano la cessione del club al fondo MSD. Come riporta il corriere dello sport di questa mattina, oggi a Milano si terrà il closing per il passaggio delle quote di maggioranza, dal patron Volpi alla nuova proprietà: il fondo americano MSD, con in primo piano uno dei suoi fondatori, ovvero Robert Platek, grande conoscitore dei calcio giocato.

L’APPORTO ECONOMICO- L’ingresso, spiega il quotidiano, avverrà con un apporto di circa 23/24 milioni di euro ma non ci saranno variazioni dal punto di vista del management. Al momento tutto funziona bene, l’idea di partenza è quella di procedere nella stessa direzione.

SABATO IL MILAN- Una posizione discreta in campionato e sabato il Milan in casa, con l’entusiasmo della chiusura di un affare che molto probabilmente porterà benefici enormi dal punto di vista economico. Da qui la spinta in più per dare ancora più filo da torcere alla prima in classifica.