Speranza: «Dal 15 maggio saranno riaperte le piscine all’aperto. 1 giugno le palestre»

Roberto Speranza, Ministro della salute, ha parlato in conferenza stampa insieme a Mario Draghi. Le sue parole.

«Nei luoghi all’aperto riscontriamo una difficoltà maggiore nel contagio. Speriamo di poter programmare aperture anche per attività che non si svolgono all’aperto nelle prossime settimane, in base al quadro epidemiologico. Dal 15 maggio verranno riaperte le piscine all’aperto, il 1° giugno verranno riaperte alcune attività connesse alle palestre, dall’1 luglio le attività di natura fieristica».