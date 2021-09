Spalletti sulla pausa Nazionali: «Alcune squadre sono state penalizzate»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Maradona contro la Juventus.

IMPEGNI NAZIONALI – «Con queste partite delle Nazionali, con gli obblighi dei voli transoceanici, qualche problema per le società viene fuori. E qui sono d’accordo col presidente. Sicuramente sarà una giornata di campionato che penalizzerà delle squadre. Come vai a teatro e non trovi i migliori attori. Come successo alla Juventus, anche noi dovremo renderci conto all’ultimo momento del nostro scenario».