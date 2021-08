Insigne Milan, Spalletti: «Non lo vedo turbato dal mercato»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match con il Venezia: ecco le sue parole su Insigne

Nessuna distrazione dal mercato. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, tra i vari temi trattati anche il futuro di Lorenzo Insigne, ecco cosa ha detto:

«Arriva sempre sorridente e voglioso, non lo vedo turbato dal mercato, quel discorso riguarda altri campi e non il nostro mondo. La Serie A è il sogno di tutti sin da bambini, non ci facciamo turbare dal nostro nome eventualmente sul mercato. Insigne la turbativa la schiaccia col piedino o la calcia come fa al limite dell’area e la mette dove gli pare a lui».

