Spalletti torna sul Napoli Milan del 2023 in Champions League: «Dissero che festeggiamo al momento del sorteggio ma non fu così. Ho un grande rimpianto»

Spalletti, attuale CT dell’Italia, è tornato a parlare del Napoli-Milan dei quarti di finale della Champions League del 2023: il retroscena

Nella sua autobiografia dal titolo “Il Paradiso esiste… ma quanta fatica”, Luciano Spalletti, attuale CT dell’Italia ed ex Napoli e Inter tra le altre, è tornato a parlare della doppia sfida in Champions League contro il Milan nei quarti di finale dell’edizione 2022-2023:

PAROLE – «Dissero che i miei giocatori festeggiarono per aver pescato il Milan, ma non fu così. La lesione muscolare di Osimhen fu un primo segnale negativo e io non diedi il meglio di me nella gara di campionato che precedeva la doppia sfida. Quello 0-4 ci fece venire in mente tanti dubbi e al contempo diede a loro molta fiducia. A Milano in Champions giocammo molto bene, ma perdemmo 1-0. Al ritorno pareggiammo, anche se covavamo molta tensione, per quasi tutti era la prima volta a quei livello. Ancora oggi non mi posso spiegare il mancato rigore su Lozano. Quando finì la gara, la tristezza era enorme».