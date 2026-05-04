HANNO DETTO
Spalletti: «Io non gioco a carte. Non vado al casinò, non gioco a nulla». Una frecciata ad Allegri?
Spalletti al termine di Juventus-Verona è stato intervistato ai microfoni di DAZN e una delle sue risposte sa di frecciata ad Allegri
Luciano Spalletti nel post partita di Juventus-Hellas Verona, ai microfoni di DAZN, ha risposto ad una domanda con delle parole che potrebbero passare per una frecciata a mister Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero infatti dopo Sassuolo-Milan aveva parlato di jolly sprecato nella corsa alla Champions League.
La domanda di Marco Russo (Giornalista DAZN): «Cito Allegri: anche voi avete lasciato il vostro jolly sul tavolo oggi?».
La risposta di Luciano Spalletti: «Io non gioco a carte. Non vado al casinò, non gioco a nulla. Vado ogni tanto a cena fuori. Cerco di allenare meglio di quello che ho fatto fino a questo momento qui. Non posso andare avanti con le stesse frasi che dicevo un mese fa».