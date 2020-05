Spagna: Liga pronta a ripartire il 29 giugno giocando tutti i giorni

In Spagna hanno deciso: la Liga ripartirà il 29 giugno e si giocherà tutti i giorni fino al 29 luglio anche la sera alle 23

Mentre in Italia ancora non è chiaro quando si potrà ripartire, in Spagna hanno le idee chiare, almeno a quanto sembra. Come riportato dai maggiori quotidiani spagnoli, l’idea della Federazione spagnola è di far ripartire la Liga il 29 giugno.

Un mese a tappe serrate, giocando tutti i giorni fino al 29 luglio, garantendo alle squadre un minimo di 72 ore tra una partita e l’altra e soprattutto fasce orarie anche notturne come le 23 per alcune partite del weekend.