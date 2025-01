Soule Milan, dialogo aperto con la Roma! Obiettivo chiaro per l’estate, la notizia è da non credere

Soule Milan, contatti con la Roma per l’esterno ex Juve: i rossoneri ci provano per giugno nell’intreccio con Saelemaekers

Come riferito da calciomercato.com, che riprende Sky, sono confermate le discussioni tra il calciomercato Milan e la Roma per Matias Soulé.

Incontri ce ne sono stati e altri ce ne saranno, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan ha provato a chiedere alla Roma la possibilità di inserire nell’affare anche il cartellino di Matias Soulé. Una richiesta di informazioni a cui la società giallorossa ha immediatamente risposto in maniera negativa nonostante l’ex-Juventus non abbia mai realmente trovato spazio in questa stagione né con De Rossi, né con Juric e nemmeno con Ranieri. La trattativa andrà avanti e se il club rossonero dovesse aggiungere il potenziale riscatto di Abraham nuovi scenari potrebbero aprirsi anche per l’argentino.