Sorteggi Champions League 2021/22 LIVE: le avversarie del Milan

Sorteggi Champions League 2021/22: le avversarie del Milan nella fase a gironi della competizione europea

Il Milan aspetta di conoscere le sue avversarie per la fase a gironi di Champions League. Attesa per i sorteggi dell’edizione 2021/22, con i rossoneri inseriti nella quarta fascia.

Sorteggi Champions League 2021/22 LIVE: gli aggiornamenti

Aggiornamenti a partire dalle 18

Sorteggi Champions League 2021/22: le fasce

Prima fascia: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lilla, Sporting Lisbona

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund

Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Besiktas

Quarta fascia: Bruges, Young Boys, Milan, Malmoe, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Monaco, Sheriff Tiraspol.

Date Champions League 2021/22

FASE A GIRONI

Prima giornata: 14-15 settembre

Seconda giornata: 28-29 settembre

Terza giornata: 19-20 ottobre

Quarta giornata: 2/3 novembre

Quinta giornata: 23-24 novembre

Sesta giornata: 7-8 dicembre

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16-17 febbraio

Quarti di finale: 06 e 14 aprile

Semifinali: 27 aprile e 5 maggio

Finale: 29 maggio

Sorteggi Champions League 2021/22 streaming LIVE e diretta tv: dove vederli

L’appuntamento andrà in scena giovedì 26 agosto alle ore 18.00, con la città che li ospiterà che non sarà più Montecarlo bensì Istanbul. I sorteggi potranno essere seguiti in diretta su Sky Sport e sul canale 20 del digitale terrestre. In streaming, invece, dirette sulle piattaforme Sky Go, NowTv, sull’app Mediaset Infinity e sul sito della UEFA.