La trattativa tra Udinese e Atalanta per Brandon Soppy procede a vele spiegate: ancora il Milan nel suo destino?

Come riporta TuttoUdinese, la trattativa tra Udinese e Atalanta per il talento di Brandon Soppy procede veloce come un treno.

Benchè resti ancora da capire la formula dell’operazione, il calciatore potrebbe raggiungere Zingonia per le visite mediche già oggi o domani.