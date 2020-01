Sono questi i convocati del Milan per Cagliari – Milan

Direttamente dai canali social del Milan ecco la lista dei convocati del Milan per il match di domani alle ore 15.00 contro il Cagliari

Sono 22 i convocati del Milan che partiranno per Cagliari questa sera. Il Milan affronterà domani il club sardo alla Sardegna arena. Match importantissimo per i rossoneri che hanno bisogno di una vittoria per calmare la acque per ripartire da zero e cambiare una stagione partita nel peggiore dei modi.

Dovrebbe essere il primo match da titolare per Zlatan Ibrahimovic anche l’allenatore Stefano Pioli ha dichiarato che lo svedese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. C’è Piatek nella lista, anche se è dato come ormai sicuro partente e anche Pepe Reina.