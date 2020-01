Il Milan è deciso a far sul serio per arrivare a Politano e per questo la cessione di Piatek al Tottenham pare la soluzione migliore

Come riportato da Tuttosport la cessione di Piatek, vicinissimo al Tottenham, per il quale il Milan chiede almeno 20 milioni di euro pare essere la mossa decisiva per portare a Milanello Politano.

L’Inter non è intenzionata a far partire il suo esterno in prestito e chiederebbe circa 25 milioni.