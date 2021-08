Attraverso i propri canali ufficiali, il Manchester United ha reso note le parole di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils che ha commentato così il ritorno di Cristiano Ronaldo.

«Hai finito le parole per descrivere Cristiano. Non è solo un giocatore meraviglioso, ma anche un grande essere umano. Avere la voglia e la capacità di giocare ai massimi livelli per un periodo così lungo richiede di essere una persona molto speciale. Non ho dubbi che continuerà a stupire tutti e la sua esperienza sarà fondamentale per i giovani della rosa. Il ritorno di Ronaldo dimostra il fascino unico di questo club e sono assolutamente felice che stia tornando a casa dove tutto è iniziato».