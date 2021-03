Solskjaer: «Ricordo la partita perfetta. Il Milan non ci diede chance»

Solskjaer ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara in programma questa sera tra Milan e Manchester United

Solskjaer ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara in programma questa sera tra Milan e Manchester United: «La partita perfetta? Ricordo molto bene entrambe le partite, in casa abbiamo giocato piuttosto bene ma Kakà face una partita fantastica e fece due gol. Qui non abbiamo avuto neanche una possibilità, ci hanno dominato giocando quella che giustamente chiamano la partita perfetta».

COSA CAMBIA – «Mancano i tifosi, qui loro riescono a mettere soggezione. Il risultato dell’andata avvantaggia loro ma se dovessimo trovare il gol noi questa sera allora loro sapranno che dovranno farne altri due per passare il turno».