SOCIAL – La foto di Maldini spopola tra le Leggende: da Totti a Puyol

Le leggende del calcio commentano il post di Paolo Maldini con la maglia da trasferta del Milan: mai visto tanto talento in un post

Pochi minuti fa vi abbiamo mostrato la foto di Paolo Maldini con la maglia da trasferta del Milan 2020/21, un’immagine che racchiude la storia non solo del Milan ma del calcio in generale come testimoniato dalla mole di commenti al post fatti da rinomate leggende del settore: da Francesco Totti a Puyol, passando per Terry e Rivaldo.

Il più veloce di tutti è stato proprio il capitano della Roma che, con un velo di ironia, scrive: “Ricominci capitano?”

Segue a ruota Roberto Carlos che insieme a Puyol e Terry compongono la linea delle leggende che hanno interagito al post dello storico numero 3 rossonero.

Degni di nota anche i commenti di due ex compagni di Paolo Maldini: Rivaldo e John Dahl Tomasson. Questo è il resoconto delle 16 ma siamo sicuri che la sfilza di leggende è solo all’inizio.