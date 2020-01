Social, il Milan su Twitter: Tanti Auguri Valentina Bergamaschi!

Compie oggi 23 anni Valentina Bergamaschi, attaccante del Milan e della Nazionale Italiana femminile. Gli auguri social del Milan

Valentina Bergamaschi compie oggi 23 anni. Nata a Varese in Lombardia, ha iniziato a giocare a calcio nel F.C. Caravate, per poi iniziare una carriera che l’ha portata fino al Milan, passando per Lugano e Brescia.

Sono 15 le presenze con le rossonere in questa stagione andando a rete per ben due volte mentre in nazionale ha collezionato 31 presenze totali dal 2016 ed è andata a rete 4 volte. Il Milan su Twitter le augura i migliori auguri!