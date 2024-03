Slavia Praga Milan, i cechi battono 4-0 il Teplice in campionato. Giovedì il ritorno in Europa League

Slavia Praga-Milan, i cechi hanno battuto oggi 4-0 il Teplice in campionato: giovedì il ritorno in Europa League

Battuta oggi l’Empoli a San Siro per 1-0 con gol di Pulisic, il Milan si prepara alla gara di ritorno in Europa League contro lo Slavia Praga (si parte da 4-2 per il Diavolo).

I cechi hanno battuto oggi 4-0 in campionato il Teplice grazie alle reti di Jurasek (doppietta), Wallem e Jurecka. Giovedì la gara contro i rossoneri: in palio c’è il passaggio ai quarti di finale.